Бизнес из приграничных территорий Брянской области просит налоговые льготы

В Минфин поступило предложение на время СВО снизить тариф страховых взносов для организаций и ИП из приграничных территорий Брянской области. Или вовсе отменить для них взносы.

Минфин обещал подумать. В письме от 22.03.2023 № 03-11-11/24946 говорится, что данное предложение принято во внимание и будет рассмотрено при подготовке дальнейших мероприятий по внесению поправок в НК РФ.

Что касается пониженных ставок по налогу на имущество, УСН и ПСН, то Минфин посоветовал обращаться по этим вопросам к региональным и местным властям.

Кстати, недавно решение о налоговых послаблениях было принята для пострадавшего бизнеса из Белгородской области. В частности, организации и ИП из этого региона смогут отложить на 12 месяцев уплату налогов (кроме НДС и НДФЛ).

Кроме того, предприниматели из Белгородской области получат помощь на восстановление бизнеса после обстрелов. Первые выплаты начнутся с 10 мая 2023 года.