У компаний может появиться новая форма отчетности – социальная

Крупный бизнес будет публиковать нефинансовую отчетность о социальной деятельности компании. За соблюдение принципов ответственного бизнеса РСПП будет вручать премии.

Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 1 июня 2023 предложить идеи, какими образом крупные компании будут публиковать нефинансовую отчетность. В нее будет включена информация о социальных проектах организаций. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Компании должны соблюдать принципы ответственного бизнеса: заботиться о сотрудниках и их семьях, поддерживать социальные программы, создавать проекты по охране окружающей среды.

В марте 2023 года такие принципы были озвучены президентом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Также Владимир Путин рекомендовал РСПП премировать компании, которые соблюдают принципы ответственного ведения бизнеса. Проект подготовят до 1 ноября 2023 года.

Ранее мы писали, что Путин обещал поддержать бизнес, который не прячет активы в офшоры.