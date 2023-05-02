Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Ведение бизнеса

У компаний может появиться новая форма отчетности – социальная

Крупный бизнес будет публиковать нефинансовую отчетность о социальной деятельности компании. За соблюдение принципов ответственного бизнеса РСПП будет вручать премии.
171

Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 1 июня 2023 предложить идеи, какими образом крупные компании будут публиковать нефинансовую отчетность. В нее будет включена информация о социальных проектах организаций. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Компании должны соблюдать принципы ответственного бизнеса: заботиться о сотрудниках и их семьях, поддерживать социальные программы, создавать проекты по охране окружающей среды.

В марте 2023 года такие принципы были озвучены президентом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Также Владимир Путин рекомендовал РСПП премировать компании, которые соблюдают принципы ответственного ведения бизнеса. Проект подготовят до 1 ноября 2023 года.

Ранее мы писали, что Путин обещал поддержать бизнес, который не прячет активы в офшоры.

Комментарии

1
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 43 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Доходы бохатых засекретили, а социалку пожалуйста: смотрите, какие у вас заботливые работодатели. Надоело это лицемерие!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Елена Аверичева1
Елена Аверичева1
Ведение бизнеса

Зачем нужно считать прибыль каждого продукта. История из жизни

Любому руководителю предприятия важно знать, что такое полная себестоимость продукции и что она себя включает. Расскажу, почему важно посчитать полную себестоимость продукта и как это влияет на общую прибыль.

Зачем нужно считать прибыль каждого продукта. История из жизни
3
96
Логотип Фискалам.нет
Фискалам.нет
Налоговые проверки

Запросы налоговой в рамках предпроверочного анализа. Что инспекторы могут потребовать

Какие документы могут запросить налоговики в рамках предпроверочного анализа. Тенденции судебной практики и возможные варианты защиты компании от произвола инспекторов.

Запросы налоговой в рамках предпроверочного анализа. Что инспекторы могут потребовать
14
Логотип 1CVDGB
1CVDGB

Ошибки в расчете НДФЛ в базе 1С. Как исправить?

В связи с тем, что с начала 2023 года датой получения дохода стал день получения зарплаты, НДФЛ приходится удерживать как с аванса, так и с оставшейся ее части. Такие изменения сказались на том, что в базе 1С при расчете налога стали возникать ошибки. Поэтому необходимо разобраться в том, как устранить эту проблему.

Ошибки в расчете НДФЛ в базе 1С. Как исправить?
127
Логотип Калуга Астрал
Калуга Астрал
ЭДО

Новые форматы документов: электронный заказ-заявка и электронный договор фрахтования

Система передачи электронных перевозочных документов начала действовать с 1 сентября 2022 года. А с марта 2023 года в ГИС ЭПД добавили новые форматы документов.

Новые форматы документов: электронный заказ-заявка и электронный договор фрахтования
85
Логотип Кира Групп
Кира Групп
Оптимизация налогообложения

Налоговая оптимизация: как экономить легально 

Какой руководитель бизнеса не желает сэкономить на налогах? Но все ли способы оптимизации одинаково полезны и безопасны? Рассказываем о легальных схемах.

Налоговая оптимизация: как экономить легально 
138
Логотип flegma2003@mail.ru
flegma2003@mail.ru
Семейный кодекс

Раздел подарков при разводе. Сложное дело

Как быть с подарками? Этот вопрос волнует многие пары, когда дело доходит до развода. В этой истории камнем преткновения стал чайный сервис, подаренные молодоженам на свадьбу.

Раздел подарков при разводе. Сложное дело
15
182
Логотип Клерк
Клерк
Налоговые проверки

Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП

Налоговики собрались к вам в гости с выездной проверкой. Что делать перед проверкой, чтобы по итогам вы не заработали себе кучу проблем — даем пять простых, но полезных правил.

Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП
158
Логотип Фискалам.нет
Фискалам.нет
Проверки

Предпроверочный налоговый анализ и его законодательное регулирование. Что в себя включает и почему может стать источником серьезных проблем?

Несмотря на отсутствие нормативного закрепления понятия «предпроверочный анализ», последний играет исключительно важную роль в процессе первоначального установления контакта «налогоплательщик — налоговый орган». Что он в себя включает, расскажем в статье.

Предпроверочный налоговый анализ и его законодательное регулирование. Что в себя включает и почему может стать источником серьезных проблем?
82
Читать еще