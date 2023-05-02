Adidas собирается продать бизнес в РФ

Подразделение в стране могут передать альтернативному иностранному инвестору. Это позволит запустить работу магазинов под новым брендом.

Производитель спортивной одежды Adidas собирается передать подразделение в РФ иностранному инвестору. Об этом сообщает «Коммерсант».

Весной 2022 года немецкий бренд Adidas приостановил работу своих магазинов на территории РФ. Сейчас Adidas может передать подразделение в стране альтернативному инвестору, как это сделала компания Reebok.

Подразделением Reebok в РФ управляет холдинг FLO Retailing из Турции, а магазины бренда сменили название на Sneaker Box.

По подобной схеме Adidas сможет перезапустить работу около 100 наиболее прибыльных магазинов.

Пока что Adidas получает прибыль от офисных и складских помещений, которые компания сдала в субаренду. Покупатели приобретают товары в мультибрендовых магазинах и на маркетплейсах.

Весной 2023 года продажи Adidas на Avito выросли в два раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.