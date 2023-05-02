Торговые центры вернули посетителей после открытия магазинов бывшей Zara

Посещаемость торговых центров в регионах за неделю выросла на 1,7% после того, как под новыми брендами вернулись магазины группы Inditex. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-президента «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павла Люлина.
«При этом ежегодно последняя неделя апреля показывает значительно более худшие результаты - сказывается сезонность. Но открытие Maag на месте Zara все-таки сыграло свою роль», - сообщил Павел Люлин.
С 26 апреля 2023 года в Москве начали открываться магазины Zara под новым названием Maag. В ближайшее время начнут работать и другие бывшие магазины группы Inditex. Pull & Bear будет называться Dub, Stradivarius - Vilet, а Bershka - Ecru.
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