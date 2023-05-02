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Торговые центры вернули посетителей после открытия магазинов бывшей Zara

В последнюю неделю апреля посещаемость региональных торговых центров выросла на 1,7%. Это связано с тем, что на месте Zara открылись магазины одежды под брендом Maag.
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Посещаемость торговых центров в регионах за неделю выросла на 1,7% после того, как под новыми брендами вернулись магазины группы Inditex. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-президента «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павла Люлина.

«При этом ежегодно последняя неделя апреля показывает значительно более худшие результаты - сказывается сезонность. Но открытие Maag на месте Zara все-таки сыграло свою роль», - сообщил Павел Люлин.

С 26 апреля 2023 года в Москве начали открываться магазины Zara под новым названием Maag. В ближайшее время начнут работать и другие бывшие магазины группы Inditex. Pull & Bear будет называться Dub, Stradivarius - Vilet, а Bershka - Ecru.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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