Малый и средний бизнес из Северного Кавказа получил поддержку на 7,2 млрд рублей

По сравнению с 2022 годом, предприниматели привлекли в 3,3 раза больше финансирования с помощью системы поручительства.

В первом квартале 2023 года малый и средний бизнес из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) привлек 7,2 млрд рублей с помощью Национальной гарантийной системы (НГС). Об этом сообщается на сайте Корпорации МСП.

Под гарантии бизнес получил в 3,3 раза больше средств, чем в 2022 году.

Поддержку получили 270 местных микропредприятий, тогда как в 2022 году их было 70. Бизнес суммарно привлек больше 4 млрд рублей.

Число получателей поддержки среди малых предприятий также выросло с 25 до более полусотни. Они получили свыше 2,5 млрд рублей.

Предприниматели могут получить финансирование с помощью гарантий и поручительств, которые выдают банки-партнеры НГС, Корпорации МСП и региональные гарантийные организации.