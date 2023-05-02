Бизнес не может вернуть на сальдо ЕНС налоги, которые ФНС самостоятельно зарезервировала

Об этом пишут в Telegram-чате ФНС.
Парадокс заключается в том, что компания вообще не применяет УСН. Бухгалтер подала заявление об отмене зачета, в надежде, что деньги вернутся на ЕНС. Но получила отказ.
Налоговики пишут, что нельзя разрезервировать суммы, которые компания не резервировала.
Бухгалтер спрашивает: «Как нам воспользоваться нашими деньгами, застрявшими на неиспользуемом КБК, в счет текущих платежей»?
Комментарии3
Лариса
Наш славный бюджет
дыры латает,
А бизнес державный
плоды пожинает🙄
резервирование-это и был способ перестраховаться, если что. чтобы не начали все в панике возвращать свои авансы.
а эти все мечтают именно об этом с конца января 2023г.
Жанна
Это называется "беспредел".