Бизнес не может вернуть на сальдо ЕНС налоги, которые ФНС самостоятельно зарезервировала

Компания обнаружила, что на 01.01.2023 в сальдо ЕНС не хватает денег. Оказалось, что налоговики их перенесли на КБК УСН. Вернуть их обратно на ЕНС у фирмы не получилось.

Об этом пишут в Telegram-чате ФНС.

Парадокс заключается в том, что компания вообще не применяет УСН. Бухгалтер подала заявление об отмене зачета, в надежде, что деньги вернутся на ЕНС. Но получила отказ.

Налоговики пишут, что нельзя разрезервировать суммы, которые компания не резервировала.

Бухгалтер спрашивает: «Как нам воспользоваться нашими деньгами, застрявшими на неиспользуемом КБК, в счет текущих платежей»?