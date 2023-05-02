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ЕНП (единый налоговый платеж)

Бизнес не может вернуть на сальдо ЕНС налоги, которые ФНС самостоятельно зарезервировала

Компания обнаружила, что на 01.01.2023 в сальдо ЕНС не хватает денег. Оказалось, что налоговики их перенесли на КБК УСН. Вернуть их обратно на ЕНС у фирмы не получилось.
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Об этом пишут в Telegram-чате ФНС.

Парадокс заключается в том, что компания вообще не применяет УСН. Бухгалтер подала заявление об отмене зачета, в надежде, что деньги вернутся на ЕНС. Но получила отказ.

Налоговики пишут, что нельзя разрезервировать суммы, которые компания не резервировала.

Бухгалтер спрашивает: «Как нам воспользоваться нашими деньгами, застрявшими на неиспользуемом КБК, в счет текущих платежей»?

Комментарии

3
  • Логотип Lartchik
    Lartchik 19 минут назад

    Лариса

    Наш славный бюджет

    дыры латает,

    А бизнес державный

    плоды пожинает🙄

  • Логотип Мирам
    Мирам 16 минут назад

    Бизнес не может вернуть на сальдо ЕНС налоги, которые ФНС самостоятельно зарезервировала

    резервирование-это и был способ перестраховаться, если что. чтобы не начали все в панике возвращать свои авансы.

    а эти все мечтают именно об этом с конца января 2023г.

  • Логотип ZZZhanna
    ZZZhanna 10 минут назад

    Жанна

    Это называется "беспредел".

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