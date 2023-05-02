Если в платежке на налоги неправильно указан ИНН, надо уточнить платеж

Если при уплате налога в платежке допущена ошибка, то деньги се равно попадут на ЕНС и уточнение не нужно. Но есть исключение – ошибка в ИНН.

Если неправильно указан ИНН плательщика, платеж будет отнесен к невыясненным поступлениям и уточнен после обращения плательщика, поясняет УФНС по Республике Марий Эл.

Для уточнения платежа можно обратиться в любую налоговую инспекцию, написав обращение в свободной форме.

Отметим, что в разделе ответов на частые вопросы ФНС дает другое разъяснение по поводу ошибки в ИНН.

Речь идет о случае, когда в платежке вы указали чужой ИНН.

Данный платеж будет учтен при формировании сальдо ЕНС лица, чей ИНН был указан в платежке.

То есть, деньги попадут на чужой ЕНС.

Чтобы они вернулись к вам, надо, чтобы компаний, на чей ЕНС они попали, подала заявление о зачете (КНД 1150057) в пользу третьего лица.