Если в платежке на налоги неправильно указан ИНН, надо уточнить платеж

Если неправильно указан ИНН плательщика, платеж будет отнесен к невыясненным поступлениям и уточнен после обращения плательщика, поясняет УФНС по Республике Марий Эл.
Для уточнения платежа можно обратиться в любую налоговую инспекцию, написав обращение в свободной форме.
Отметим, что в разделе ответов на частые вопросы ФНС дает другое разъяснение по поводу ошибки в ИНН.
Речь идет о случае, когда в платежке вы указали чужой ИНН.
Данный платеж будет учтен при формировании сальдо ЕНС лица, чей ИНН был указан в платежке.
То есть, деньги попадут на чужой ЕНС.
Чтобы они вернулись к вам, надо, чтобы компаний, на чей ЕНС они попали, подала заявление о зачете (КНД 1150057) в пользу третьего лица.
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