Сервис знакомств Tinder уйдет из страны к 30 июня 2023 года

Компания Match Group из США отказывается продолжать деятельность на территории РФ. Теперь ее онлайн-сервисы по поиску знакомств будут недоступны.

Компания Match Group, которая владеет онлайн-сервисом по поиску знакомств Tinder, окончательно прекратит работу в РФ к концу июня 2023 года. Это следует из отчета компании.

«Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка», - сказано в сообщении.

Американская компания Match Group управляет онлайн-сервисами знакомств Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid и другими.

Летом 2022 года Match Group отказалась локализовать персональные данные пользователей из РФ и была оштрафована на 2 млн рублей.