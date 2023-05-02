На священнослужителей надо сдавать персонифицированные сведения

Религиозная организация включает в персонифицированные сведения (ПСФЛ) работников, даже если им не начисляют зарплату.

На граждан, работающих в религиозных организациях по трудовым договорам, распространяются нормы ТК РФ.

Работники религиозных организаций и священнослужители подлежат социальному и пенсионному страхованию. Такая норма прописана в статье 24 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

По статье 16 ТК РФ трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя.

Таким образом, священнослужители и персонал религиозной организации являются застрахованными лицами. Их надо включать в ПСФЛ.

Этот отчет сдают ежемесячно до 25 числа.

Если у религиозной организации нет выплат в пользу физлиц, она обязана сдать ПСФЛ с прочерками.

Такой вывод содержится в письме Минфина от 17.04.2023 № 03-15-05/34284.