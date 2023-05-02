Пострадавшим от утечки персональных данных вместо денежных компенсаций предлагают давать скидки и бонусы на услуги

Власти планируют через портал Госуслуги выплачивать компенсацию за опубликованные без согласия или слитые персональные данные.

Глава Минцифры Максут Шадаев представляет, что механизм будет работать следующим образом:

— В случае подтверждения утечки со стороны оператора, он размещает соответствующую информацию, потом даётся определенное количество времени, когда пострадавшие могут обратиться через Госуслуги с заявлением о получении компенсации.

Если IT-компании, допустившие утечки, самостоятельно признаются, и при этом ⅔ пострадавших согласятся на предложенную компенсацию, то это станет смягчающим фактором при определении размера штрафа.

Интересно, знали ли о такой инициативе лидеры этого года по числу утекших данных пользователей «Спортмастер» и «Здравсити»?

Даже если не собираете персональные данные клиентов, вы обязаны собирать согласия на сбор и обработку сведений о своих сотрудниках. Кто это должен делать, а главное как, чтобы не нарваться на штрафы от Роскомнадзора, расскажем на бесплатном вебинаре Новые правила защиты персональных данных работников. Записывайтесь сами и расскажите коллегам, потому что это касается каждого.

Согласно законопроекту Минцифры, размер штрафа может достигать 3% от годового оборота компании.

Кроме того, глава ведомства предлагает в качестве компенсации давать скидки на услуги и бонусы.