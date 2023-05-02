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Саша Митрошина и Инстасамка, которых обвиняют в неуплате налогов, покинули Россию. Эксперты советуют быть начеку даже тем, кто не попал в черные списки инфоцыган

При этом Митрошина уже уплатила свой долг, а вот Инстасамке пока официально обвинения СК не предъявил.
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Александра Митрошина, которая недавно уплатила свой долг перед налоговой в 120 миллионов рублей, сообщила, что признает свою вину только частично — и 9 миллионов рублей планирует оспорить, узнал Mash

Сейчас блогер находится в ОАЭ — в Дубае. Дело по ней еще не закрыто. 

В Дубай же улетела и еще одна блогер — Инстасамка, которой буквально сегодня заблокировали счета по инициативе налоговой. Ей пока официального обвинения не предъявили, но блогер попала в черный список инфоцыган МВД, так что это, видимо, вопрос времени. 

— В условиях необходимости наполнения бюджета очень логично обращение к сравнительно новым источникам, — комментирует налоговый адвокат Екатерина Болдинова. — Ниша инфобизнеса, аккумулировавшая серьезные денежные потоки, долгое время оставалась в тени, налоговые органы как будто не видели этих налогоплательщиков. Все изменилось за прошедшие пару месяцев, и конечно, даже тем, кто не входит в «черный список» стоит быть начеку и проверить, все ли у них в порядке.

Комментарии

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