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Кредитование

Количество заемщиков банков и МФО выросло до 46 млн человек

Клиенты с ипотекой в среднем имеют еще по два действующих кредита. Это на 15% больше, чем в 2022 году.
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Средний клиент банка с ипотекой имеет 2,2 действующих кредита, что на 15% больше показателя 2022 года. К концу 2022 года стало 46 млн человек с кредитами. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

«База заемщиков МФО растет быстрее, чем у банков, при этом общее количество банковских заемщиков увеличивается за счет ипотеки», - сказано в сообщении.

У 20% людей в возрасте 35-40 лет есть непогашенная ипотека на сумму 1,5 млн рублей на каждого созаемщика.

В четвертом квартале 2022 года средний уровень ипотечных долгов достиг 2,6 млн рублей.

Спрос на новую ипотеку снизился среди всех возрастных категорий. В 2022 году ипотеку получили около 2,1 млн клиентов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 3 млн.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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