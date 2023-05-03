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Общество

Бедных в России стало меньше 10%. Так думает Росстат

Чиновники пересмотрели свои оценки уровня бедности в стране, и выяснилось, что она на рекордно низком уровне: 9,8%. Такого показателя не было с 1992 года.
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Данные ниже 10% Росстат сообщил по итогам 2022 года, пишет РБК

Благодаря адресной поддержке менее обеспеченных групп населения удалось сократить дифференциацию населения по уровню доходов до 13,8 раза по сравнению с 15,2 раза в 2021 году, считают в Росстате. 

По сравнению с 2021 годом доля малоимущего населения страны в 2022 году сократилась на 1,7 млн человек.

Но главный скепсис у экспертов вызывает само определение «границы бедности», отмечает Forbes. Сейчас этот показатель анализирует только доходы и не включает расходы. 

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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