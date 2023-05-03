🔇 Один день в месяц информацию о ЕНС будут ставить на паузу

В этот день не будут формировать следующие документы:
справки о сальдо ЕНС;
справки о принадлежности денег, перечисленных в качестве ЕНП;
справки об исполнении обязанности по уплате налогов;
акты сверки.
То есть, получить справку или акт сверки по состоянию на 28 число будет невозможно.
Об этом сообщает ФНС в письме от 28.04.2023 № АБ-4-19/5479@.
Если 28-е число приходится на нерабочий день, день блокировки формирования справок и актов сверок переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.
Возобновление формирования справок будет идти автоматически с 29-го числа текущего месяца (ближайший рабочий день).
Данные в личных кабинетах налогоплательщика 28 числа будут отображаться по состоянию на 27 число месяца.
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