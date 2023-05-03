🔇 Один день в месяц информацию о ЕНС будут ставить на паузу

28 числа каждого месяца налоговики не будут формировать справки о сальдо ЕНС. Это связано с работами по актуализации ЕНС.

В этот день не будут формировать следующие документы:

справки о сальдо ЕНС;

справки о принадлежности денег, перечисленных в качестве ЕНП;

справки об исполнении обязанности по уплате налогов;

акты сверки.

То есть, получить справку или акт сверки по состоянию на 28 число будет невозможно.

Об этом сообщает ФНС в письме от 28.04.2023 № АБ-4-19/5479@.

Если 28-е число приходится на нерабочий день, день блокировки формирования справок и актов сверок переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

Возобновление формирования справок будет идти автоматически с 29-го числа текущего месяца (ближайший рабочий день).

Данные в личных кабинетах налогоплательщика 28 числа будут отображаться по состоянию на 27 число месяца.