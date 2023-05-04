В ДНР начал работать крымский оператор связи «Миранда-медиа»

1 мая 2023 года в Донецке начал деятельность крымский оператор связи «Миранда-медиа». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минцифры.
Появление нового оператора связи снизит стоимость тарифов на услуги широкополосного доступа в интернет, а также позволит создать необходимый уровень конкуренции в регионе.
«Миранда-медиа» уже сформировала альтернативный магистральный трафик, который исключит монополию на рынках связи в ДНР», – сообщил собеседник издания.
Компания на 19,99% принадлежит Ростелекому. Предполагается, что «Миранда-медиа» будет единым оператором связи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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