В ДНР начал работать крымский оператор связи «Миранда-медиа»

Компания стала вторым магистральным оператором связи в Донецке после «Углетелекома». Жители региона могут сэкономить на оплате услуг связи и доступа в интернет.

1 мая 2023 года в Донецке начал деятельность крымский оператор связи «Миранда-медиа». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минцифры.

Появление нового оператора связи снизит стоимость тарифов на услуги широкополосного доступа в интернет, а также позволит создать необходимый уровень конкуренции в регионе.

«Миранда-медиа» уже сформировала альтернативный магистральный трафик, который исключит монополию на рынках связи в ДНР», – сообщил собеседник издания.

Компания на 19,99% принадлежит Ростелекому. Предполагается, что «Миранда-медиа» будет единым оператором связи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.