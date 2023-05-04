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Кредитование

Мобилизованные могут оформить кредитные каникулы «задним числом»

Дату начала кредитных каникул участники СВО в праве определять самостоятельно, начиная с 21 сентября 2022 года.
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Мобилизованный или другой участник СВО вправе получить кредитные каникулы с любой даты, начиная с 21 сентября 2022 года, но не раньше начала участия в спецоперации. Об этом сообщается на сайте Центробанка в разделе «Вопросы и ответы».

«Все начисленные с указанной заемщиком даты проценты пересчитываются по правилам их расчета в период кредитных каникул, а начисленные пени (штрафы, неустойки) за этот период отменяются», - сказано в сообщении.

Есть исключение: каникулы по кредитным картам начинают действовать с момента подачи требования. «Задним числом» их получить нельзя.

Направить требование о кредитных каникулах можно в любой момент до конца 2023 года. Обязательства заемщика приостанавливаются на определенный срок, который не может превышать период военной службы.

Такое же право есть у семей мобилизованных и участников спецоперации.

Поделиться с коллегами ситуациями мобилизованных сотрудников можно в Красном уголке бухгалтера в Телеграм: к обсуждениям там часто подключаются опытные кадровики. 

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
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