Малый и средний бизнес из новых регионов получит льготные кредиты в июне

Предпринимателей из новых регионов поддержат льготными кредитами под 10% годовых сроком до трех лет.

С июня 2023 года предприниматели из новых регионов смогут обращаться за льготными кредитами. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

«Мы в июне начнем выдавать льготные кредиты под 10% до трех лет уже малому бизнесу», - сообщил Максим Решетников.

Бизнес из сферы малого и среднего предпринимательства (МСП) получит кредиты на особых условиях в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее мы писали, что МСП в новых регионах получат дополнительную поддержку. Также депутаты собираются там создать свободные экономические зоны.