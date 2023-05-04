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С 5 мая «Яндекс» запретит использовать пароль от аккаунта «Яндекс ID» в других почтовых приложениях

Чтобы повысить безопасность пользователей, компания рекомендует завести новые пароли для почтовых приложений, календарей и «Яндекс.Диска».
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С 5 мая 2023 года будет нельзя использовать пароль от аккаунта «Яндекс ID» для входа в сторонние почтовые приложения, календари и в «Яндекс Диск». Об этом пишет «ТАСС».

«Мы закрываем возможность использовать пароль от аккаунта «Яндекс ID» в сторонних почтовых приложениях, календарях и клиентах к «Яндекс Диску», которые подключаются по протоколам POP3 / IMAP / SMTP / WebDAV / CalDAV», - сказано в клиентской рассылке от «Яндекса».

«Яндекс» рекомендует пользователям сделать отдельные пароли для почтовых приложений Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, The Bat, а также для стандартных почтовых клиентов Mac OS, Android и Microsoft Windows.

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