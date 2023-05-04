ФНС решила помочь с ЭДО. Но стоит ли пользоваться после не работающего до сих пор ЕНС?

Никто и не спорит, что ЭДО:
автоматизирует бизнес-процессы;
ускорит обмен документами с контрагентами;
повысит безопасность и качество первичных документов;
сэкономит деньги на бумагу и картриджи.
Поэтому ФНС посчитала все перечисленные плюсы для бизнеса и утвердила план разработки и ввода в действие форматов электронных документов в 2023 году.
Для налогоплательщиков разработают электронные форматы акта приема-передачи запасов (основных средств), накладной по учету движения запасов, акта рекламации (претензии), спецификации.
И это ещё не всё: если вам не хватает какого-то документа в предложенном плане, то вы можете его разработать и внести на рассмотрение комиссии.
Документооборот — это важный элемент любого бизнеса, особенно он важен для ведения бухгалтерского учета.
Для этих целей бухгалтеры должны выполнять требования ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
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