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ФСБУ

ФНС решила помочь с ЭДО. Но стоит ли пользоваться после не работающего до сих пор ЕНС?

В этот раз налоговики решили помочь малому и среднему бизнесу с организацией и внедрением электронного документооборота.
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Никто и не спорит, что ЭДО:

  • автоматизирует бизнес-процессы;

  • ускорит обмен документами с контрагентами;

  • повысит безопасность и качество первичных документов;

  • сэкономит деньги на бумагу и картриджи.

Поэтому ФНС посчитала все перечисленные плюсы для бизнеса и утвердила план разработки и ввода в действие форматов электронных документов в 2023 году.

Для налогоплательщиков разработают электронные форматы акта приема-передачи запасов (основных средств), накладной по учету движения запасов, акта рекламации (претензии), спецификации.

И это ещё не всё: если вам не хватает какого-то документа в предложенном плане, то вы можете его разработать и внести на рассмотрение комиссии.

Документооборот — это важный элемент любого бизнеса, особенно он важен для ведения бухгалтерского учета.

Для этих целей бухгалтеры должны выполнять требования ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

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Комментарии

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