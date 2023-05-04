Люди откладывают по 9 тыс. рублей в месяц. К пенсии на них можно купить квартиру

Каждый пятый россиянин делает долгосрочные сбережения, в том числе на пенсию. В среднем люди откладывают 8,7 тыс. рублей ежемесячно.

Такие данные приводит СберНПФ.

При этом 77% россиян после выхода на пенсию собираются жить в основном на выплаты от государства.

Эксперты подсчитали, что если ежемесячно перечислять 9 тыс. в НПФ с 30 лет, то к старости можно накопить 6,5 млн рублей (для женщин) и 9,4 млн (для мужчин).

Это сопоставимо с ежемесячной прибавкой к государственной пенсии в размере 35,7 и 52 тыс. на протяжении 15 лет, пишут «Известия».

Кроме того, если откладывать такую сумму, к пенсии можно накопить на квартиру в регионе и сдавать ее для получения дохода.