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Негосударственные пенсии

Люди откладывают по 9 тыс. рублей в месяц. К пенсии на них можно купить квартиру

Каждый пятый россиянин делает долгосрочные сбережения, в том числе на пенсию. В среднем люди откладывают 8,7 тыс. рублей ежемесячно.
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Такие данные приводит СберНПФ.

При этом 77% россиян после выхода на пенсию собираются жить в основном на выплаты от государства.

Эксперты подсчитали, что если ежемесячно перечислять 9 тыс. в НПФ с 30 лет, то к старости можно накопить 6,5 млн рублей (для женщин) и 9,4 млн (для мужчин).

Это сопоставимо с ежемесячной прибавкой к государственной пенсии в размере 35,7 и 52 тыс. на протяжении 15 лет, пишут «Известия».

Кроме того, если откладывать такую сумму, к пенсии можно накопить на квартиру в регионе и сдавать ее для получения дохода.

Комментарии

14
  • Логотип Королева
    Королева 47 минут назад

    Королевская

    если откладывать такую сумму, к пенсии можно накопить на квартиру в регионе и сдавать ее для получения дохода.

    к тому времени цены на квартиры так вырастут, что очень сомневаюсь, что можно квартиру купить

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 34 секунды назад

      Нет

      к тому времени цены

      Реальный случай, 1993 или 1994 год:

      Я: - Полный бак, пожалуйста.

      Заправщик: С вас 8 тысяч. (* после паузы, задумчиво) Недавно машина столько стоила...

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 46 минут назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    Это сопоставимо с ежемесячной прибавкой к государственной пенсии в размере 35,7 и 52 тыс. на протяжении 15 лет, 

    странно, что с деньгами, перечисляемыми в государственный пенсионный фонд такого не происходит

  • Логотип IriEro
    IriEro
    42 минуты назад

    Ирина

    Эксперты подсчитали

    А формулу подсчёта можно? И примерную цену на квартиры через тридцать лет, пожалста...

    • Логотип biyabem775
      biyabem775 10 минут назад

      alex

      Будущая цена = ЦЕНА текущая × (1 + Темп роста × Количество лет)   (темп роста – это инфляция за год, если берете период до года, то инфляцию не учитываете, если больше года инфляция примерно 4%, если больше 3-5 лет берете 8-10% инфляции для расчета)

      у меня такие рекомендации для курсовой по личным финансам в пту.

  • Логотип bm4292
    bm4292 40 минут назад

    Oxana999

    по ходу, информация тоже из данных Росстата😆

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 19 минут назад

    Главный бухгалтер

    если ежемесячно перечислять 9 тыс. в НПФ с 30 лет, то к старости можно накопить

    подождите.... а старость по вашим расчётам во сколько начинается?

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 17 минут назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      в 80-85-ть - для женщин и мужчин соответственно

      • Логотип Zyklon B
        Zyklon B 12 минут назад

        Пётр Пустотачлен картеля

        зато потом 15 лет можно в деньгах от НПФ купаться, плюсом к огромной госпенсии

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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