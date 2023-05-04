Люди откладывают по 9 тыс. рублей в месяц. К пенсии на них можно купить квартиру

Такие данные приводит СберНПФ.
При этом 77% россиян после выхода на пенсию собираются жить в основном на выплаты от государства.
Эксперты подсчитали, что если ежемесячно перечислять 9 тыс. в НПФ с 30 лет, то к старости можно накопить 6,5 млн рублей (для женщин) и 9,4 млн (для мужчин).
Это сопоставимо с ежемесячной прибавкой к государственной пенсии в размере 35,7 и 52 тыс. на протяжении 15 лет, пишут «Известия».
Кроме того, если откладывать такую сумму, к пенсии можно накопить на квартиру в регионе и сдавать ее для получения дохода.
Комментарии14
Королевская
к тому времени цены на квартиры так вырастут, что очень сомневаюсь, что можно квартиру купить
Нет
Реальный случай, 1993 или 1994 год:
Я: - Полный бак, пожалуйста.
Заправщик: С вас 8 тысяч. (* после паузы, задумчиво) Недавно машина столько стоила...
Пётр Пустотачлен картеля
странно, что с деньгами, перечисляемыми в государственный пенсионный фонд такого не происходит
Ирина
А формулу подсчёта можно? И примерную цену на квартиры через тридцать лет, пожалста...
alex
у меня такие рекомендации для курсовой по личным финансам в пту.
Oxana999
по ходу, информация тоже из данных Росстата😆
Главный бухгалтер
подождите.... а старость по вашим расчётам во сколько начинается?
Пётр Пустотачлен картеля
в 80-85-ть - для женщин и мужчин соответственно
Пётр Пустотачлен картеля
зато потом 15 лет можно в деньгах от НПФ купаться, плюсом к огромной госпенсии