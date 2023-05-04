В постоянном ожидании санкций бизнес начинает регистрировать юрлица за рубежом

Оказывается, уже готовится 11-й пакет санкций, а бизнес всё ещё жив, продолжает торговать и производить.

Бизнесменам интересно, что же будет в очередном пакете ограничений. По сообщениям многих авторитетных новостных агентств, США и ЕС обсуждают сокращение транзита товаров через Россию.

Какие товарные потоки остановятся и каким образом, источники не уточняют. Но похоже, что придется опять перестраивать логистические цепочки.

В связи с этим популярностью будет пользоваться регистрация юрлица на иностранной территории.

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