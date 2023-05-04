ИП на ОСНО учитывает такие же расходы, как организации на ОСНО

ИП на ОСНО при расчете базы по НДФЛ применяют профессиональный налоговый вычет.

В состав этого вычета идут расходы, аналогичные тем, что установлены главой 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций».

Это должны быть обоснованные и документально подтвержденные затраты.

Обоснованные расходы – это экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Документально подтвержденные расходы – это затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.04.2023 № 03-04-05/33496.