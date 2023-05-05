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ВЭД

Российская компания может принимать выручку на зарубежный счет

Компания может получать валютную выручку от нерезидента не только на счет в российском банке, но и на счет, открытый за границей.
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Разъяснение по этому вопросу дал эксперт Артур Леер, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс».

Вопрос задал наш подписчик в разделе «Клерк.Консультации».

Эксперт пояснил, что можно зачислить валюту на зарубежный счет от одного контрагента и потом заплатить другому поставщику-нерезиденту.

Но такое возможно только если коды ТНВЭД не попадают в исключения, перечисленные в ч. 8 ст. 19 закона 173-ФЗ о валютном контроле.

Вот эти коды-исключения:

0302 - 0308, 0511 91 909 0, 2501 00 - 2522, 2524 - 2530, 2601 - 2704 00 (кроме 2601 11 000 0, 2601 12 000 0), 2709 00, 2710, 2711, 2712 - 2713, 2715 00 000 0, 2902, 4401 - 4403, 4407, 7101 - 7103 (кроме 7102 39 000 0, 7103 91 000 - 7103 99 000 8), 7112, 7204, 7302, 7401 00 000 0, 7404 00, 7501, 7503 00, 7602 00, 7802 00 000 0, 7902 00 000 0, 8002 00 000 0, 8101 97 000 0, 8102 97 000 0, 8103 30 000 0, 8104 20 000 0, 8105 30 000 0, 8107 30 000 0, 8108 30 000 0, 8109 30 000 0, 8110 20 000 0, 8111 00 190 0, 8112 13 000 0, 8112 22 000 0, 8112 52 000 0, 8112 92 210, 8113 00 400 0.

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