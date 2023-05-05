Российская компания может принимать выручку на зарубежный счет

Чем задача отличается от действия? Часть 1

В этот раз расскажу о том, чем «задача» принципиально отличается от «действий». Ранее мы уже разобрали различия между сущностью «цель» и сущностью «задача». А вот теперь перейдем к сущности, от которой надо чётко отделить «задачу». Это сущность и есть «действие».