Россия больше не входит в сотню стран с высокой инфляцией

Страна заняла 102 по уровню инфляции. В марте 2023 года этот показатель был равен 3,5%.

РФ с показателем инфляции 3,5% заняла 102 место среди всех государств по уровню роста цен. Это следует из исследования, которое провели «РИА Новости».

Самая низкая инфляция в Испании, Лихтенштейне и Швейцарии.

Сильнее всего цены растут в Ливане (+264%) и в Аргентине (+104,3%).

В исследовании использовались статические данные стран-членов ООН. В выборку вошли 142 страны, которые в начале мая 2023 года раскрыли сведения об инфляции за март.

Ранее мы писали, что реальные доходы населения РФ в 2023 году могут вырасти на 3% за счет снижения инфляции.