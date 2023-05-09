Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Личные финансы

Россияне хранят 17 трлн рублей «под матрасом»

Объем наличных накоплений у населения стал рекордным, посчитал Центробанк. Но к 2028 году половину таких сбережений может «съесть» инфляция.
123

К началу мая 2023 года россиян, которые предпочитают держать накопления при себе, стало больше. Объем наличных сбережений достиг 17 трлн рублей и стал рекордным за всю историю наблюдений Центробанка. Об этом пишет «Коммерсант».

В апреле 2023 года наличных накоплений стало на 500 млрд рублей больше, а за весь год – на 3,5 трлн рублей.

Личные сбережения стали снимать со счетов сначала в феврале 2022 года, за затем в начале осени. Деньги стали откладывать на «черный день» и держать при себе. Большинство считает, что это надежнее, чем пользоваться банковскими картами, которые могут заблокировать.

«Так что россияне активно привлекают заемные средства в безналичной форме. Но принципиально динамику это не меняет. Те, кто перенес свои сбережения под матрас, тратить их в ближайшее время не будут. Они же не для этого на такой шаг пошли», — сообщил главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Много наличных в обороте негативно влияет на экономику. Банкам дорого обходится обслуживание наличных средств, а также может потребоваться дополнительная эмиссия, которая повлияет на рост инфляции.

От сбережений в наличных страдают и «матрасные» инвесторы. Доходность надежных облигаций и ОФЗ составляет около 9% годовых, это немного выше инфляции. С сентября 2022 года индекс Московской биржи вырос, инвесторы могли бы заработать с вложений около 30-40%.

ЦБ рассчитывает, что в ближайшие пять лет цены будут расти на 10% годовых. Это значит, что к 2028 году половина «матрасных» сбережений может обесцениться.

Комментарии

2
  • Логотип проза жизни
    проза жизни 27 минут назад

    Это значит, что к 2028 году половина «матрасных» сбережений может обесцениться

    обесценение за 5 лет - на 10 процентов в год в итоге  на 41% 

    100-10(10%)-9-8,1-7,3-6,6=59 рублей 

    инфляция за 5 лет - на 10 процентов в год в итоге  на 61% 

    100+10+11+12,1+13,3+14,6 = 161 рубль

    В обоих случаях не половина) 

    Интересно, как считали 17 трлн? От напечатанных всего отняли те, что в банках? Почему они решили, что эти рубли не в обороте у шабашников и прочих ИП?

    Я храню только в виде жировых отложений, остальное от диавола👺

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 16 минут назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    так и на карточках банковских инфляция так же съест, а финт с ОФЗ мы уже проходили в 99-м в виде ГКО

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Цифровая HR платформа
Цифровая HR платформа
Самозанятые

Массовые выплаты исполнителям: есть ли риски в 2023 году

При сотрудничестве с большим количеством самозанятых компания проводит массовые выплаты со своего счёта. Такие платежи в адрес физических лиц могут вызвать претензии со стороны налоговой службы и банков. Расскажем, с чем это связано и что с этим делать.

Массовые выплаты исполнителям: есть ли риски в 2023 году
97
Логотип Моё дело
Моё дело
Налоговый учет

Резерв на оплату отпусков в налоговом учёте: зачем нужен, как создавать и использовать

Чтобы равномерно распределить расходы на оплату отпускных в налоговом учёте между отчётными периодами и уменьшить налог на прибыль раньше, чем работники пойдут в отпуск, организация может создать резерв. Рассказываем, как это сделать правильно.

Резерв на оплату отпусков в налоговом учёте: зачем нужен, как создавать и использовать
1
68
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Приостановление трудового договора мобилизованных и добровольцев. Защита трудовых прав участников СВО

В Государственной Думе рассматривают новый законопроект по защите трудовых прав участников СВО. Согласно ему трудовой договор, заключенный как на неопределенный срок, так и срочный трудовой договор, приостанавливается на время военной службы.

15
Логотип Клерк
Клерк
Управленческий учет

Как настроить платежный календарь в 1С

Разберемся, зачем нужен платежный календарь, где его найти и как грамотно использовать. Поделимся лайфхаками, как автоматизировать данные и разберем распространенные ошибки.

Как настроить платежный календарь в 1С
5
1,6 тыс.
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Судебная практика по налоговым спорам

Последствия неправомерного применения УСН. Дело ИП Адонин

Рассматривается возможность одновременного привлечения к ответственности за неуплату налога и непредставления отчетности при неправомерном применении УСН.

108
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Персонифицированные сведения

Страховые взносы от служителей церкви. Будет ли церковь подавать персонифицированные сведения по сотрудникам

Рассматриваются обязанности религиозной организации по страховым взносам в отношении священников и других служителей.

42
Логотип Клерк
Клерк
ФСБУ Аренда

Основной порядок бухучета аренды по ФСБУ 25/2018: как оценивать обязательства и рассчитывать дисконтирование

Пройдемся по первоначальной оценке обязательств по аренде, покажем формулы. Разберемся с ППА и с тем, по каким правилам рассчитывать ставку дисконтирования для оценки обязательств по аренде.

Основной порядок бухучета аренды по ФСБУ 25/2018: как оценивать обязательства и рассчитывать дисконтирование
2 тыс.
Логотип flegma2003@mail.ru
flegma2003@mail.ru

Развод, разве это плохо? Обсудим?

А с чего Вы взяли, что развод это плохо? Я, например, считаю, что развод это перемены, с ними прекращаются деструктивные отношения и возникает возможность создать отношения продуктивные. Давайте обсудим.

3
95
Логотип MCC Group
MCC Group
Ведение бизнеса

Паушальная система налогообложения в Сербии. Особенности и возможности налоговой экономии для предпринимателей

В Сербии предприниматели могут выбрать между тремя видами налогообложения: паушальной системой, самоналогообложением и платой налога с доходов. В данной статье мы сделаем акцент на паушальной системе налогообложения и рассмотрим ее особенности, а также возможности налоговой экономии для предпринимателей.

Паушальная система налогообложения в Сербии. Особенности и возможности налоговой экономии для предпринимателей
1
256
Читать еще