Россияне хранят 17 трлн рублей «под матрасом»

Объем наличных накоплений у населения стал рекордным, посчитал Центробанк. Но к 2028 году половину таких сбережений может «съесть» инфляция.

К началу мая 2023 года россиян, которые предпочитают держать накопления при себе, стало больше. Объем наличных сбережений достиг 17 трлн рублей и стал рекордным за всю историю наблюдений Центробанка. Об этом пишет «Коммерсант».

В апреле 2023 года наличных накоплений стало на 500 млрд рублей больше, а за весь год – на 3,5 трлн рублей.

Личные сбережения стали снимать со счетов сначала в феврале 2022 года, за затем в начале осени. Деньги стали откладывать на «черный день» и держать при себе. Большинство считает, что это надежнее, чем пользоваться банковскими картами, которые могут заблокировать.

«Так что россияне активно привлекают заемные средства в безналичной форме. Но принципиально динамику это не меняет. Те, кто перенес свои сбережения под матрас, тратить их в ближайшее время не будут. Они же не для этого на такой шаг пошли», — сообщил главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

Много наличных в обороте негативно влияет на экономику. Банкам дорого обходится обслуживание наличных средств, а также может потребоваться дополнительная эмиссия, которая повлияет на рост инфляции.

От сбережений в наличных страдают и «матрасные» инвесторы. Доходность надежных облигаций и ОФЗ составляет около 9% годовых, это немного выше инфляции. С сентября 2022 года индекс Московской биржи вырос, инвесторы могли бы заработать с вложений около 30-40%.

ЦБ рассчитывает, что в ближайшие пять лет цены будут расти на 10% годовых. Это значит, что к 2028 году половина «матрасных» сбережений может обесцениться.