Бизнесмены в 2022 году заработали на 12,6% меньше

Больше всего прибыль сократилась у компаний с государственным участием. Они получили 2,136 трлн рублей, что на 52% меньше, чем в 2021 году.

В 2022 году прибыль отечественного бизнеса сократилась на 12,6%, до 25,93 трлн рублей. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные Росстата.

Компании, в которых есть государственное участие, за 2022 года заработали на 52% меньше, чем в 2021 году. Их прибыль составила 2,136 трлн рублей.

Государственный сектор составляет до 56,2% ВВП. В конце 2022 года в стране было зарегистрировано 507 акционерных обществ в федеральной собственности, а в 2021 году – 646.

Больше всего в 2022 году заработали госкомпании, которые ведут оптовую и розничную торговлю, а также ремонтируют транспортные средства. Их доход составил почти 1 трлн рублей, что в три раза меньше показателей 2021 года.