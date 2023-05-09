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ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговики рассказали, как использовать переплату по ЕНС. Но сальдо в личном кабинете так и нет

Оказывается, недостаточно иметь переплату, необходимо постоянно поддерживать положительное сальдо по ЕНС. Иначе то, что вы хотели зачесть в счет оплаты выбранного налога, будет изъято из бюджета и потрачено на уплату текущих задолженностей.
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К этому выводу приводит очередное письмо ФНС от 12.04.2023 № КЧ-4-8/4516@.

В идеале механизм будет работать следующим образом.

Сначала нужно обнаружить положительное сальдо ЕНС. Затем заполнить заявление (Приказ ФНС РФ от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@), указав следующие параметры:

  • код 2, который соответствует исполнению предстоящей обязанности по уплате конкретного налога, сбора, страхового взноса;

  • размер обязательств;

  • КПП;

  • код по ОКТМО (8 знаков);

  • КБК (общий, без указания признака налог, штраф);

  • признак налогового агента;

  • срок предстоящей уплаты налога (согласно НК РФ).

Дальше надо подать заявление исключительно в электронном виде.

При наступлении срока уплаты средства зачтут в счет уплаты конкретного, указанного в заявлении налога. Напомним, что сейчас для многих налогов существует единый срок уплаты — 28-ое число.

Если у налогоплательщика возникнет отрицательное сальдо ЕНС до наступления срока уплаты по заявлению, зачесть средства не получится. Их зачтут в счет образовавшегося долга, а не в счет того налога, который указан в заявлении.

Если в этом переходном году не разобраться с устройством сальдо и принципами ЕНС, то работать в 2024 году из-за постоянных блокировок счета будет невозможно.

Лучше это сделать на курсе повышения квалификации Все про ЕНП и ЕНС в 1С + образцы заполнения уведомления и платежки.

Торопитесь, чтобы попасть на майский поток. Тогда к отчетности за первое полугодие вы успеете провести работу над ошибками в 1С и внести корректировки в отчеты, не дожидаясь начисления пени и штрафов.

Комментарии

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