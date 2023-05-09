Налоговики рассказали, как использовать переплату по ЕНС. Но сальдо в личном кабинете так и нет

Оказывается, недостаточно иметь переплату, необходимо постоянно поддерживать положительное сальдо по ЕНС. Иначе то, что вы хотели зачесть в счет оплаты выбранного налога, будет изъято из бюджета и потрачено на уплату текущих задолженностей.

К этому выводу приводит очередное письмо ФНС от 12.04.2023 № КЧ-4-8/4516@.

В идеале механизм будет работать следующим образом.

Сначала нужно обнаружить положительное сальдо ЕНС. Затем заполнить заявление (Приказ ФНС РФ от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@), указав следующие параметры:

код 2, который соответствует исполнению предстоящей обязанности по уплате конкретного налога, сбора, страхового взноса;

размер обязательств;

КПП;

код по ОКТМО (8 знаков);

КБК (общий, без указания признака налог, штраф);

признак налогового агента;

срок предстоящей уплаты налога (согласно НК РФ).

Дальше надо подать заявление исключительно в электронном виде.

При наступлении срока уплаты средства зачтут в счет уплаты конкретного, указанного в заявлении налога. Напомним, что сейчас для многих налогов существует единый срок уплаты — 28-ое число.

Если в этом переходном году не разобраться с устройством сальдо и принципами ЕНС, то работать в 2024 году из-за постоянных блокировок счета будет невозможно.

. Тогда к отчетности за первое полугодие вы успеете провестии внести корректировки в отчеты, не дожидаясь начисления пени и штрафов.