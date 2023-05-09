Налоговики рассказали, как использовать переплату по ЕНС. Но сальдо в личном кабинете так и нет

К этому выводу приводит очередное письмо ФНС от 12.04.2023 № КЧ-4-8/4516@.
В идеале механизм будет работать следующим образом.
Сначала нужно обнаружить положительное сальдо ЕНС. Затем заполнить заявление (Приказ ФНС РФ от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@), указав следующие параметры:
- код 2, который соответствует исполнению предстоящей обязанности по уплате конкретного налога, сбора, страхового взноса;
- размер обязательств;
- КПП;
- код по ОКТМО (8 знаков);
- КБК (общий, без указания признака налог, штраф);
- признак налогового агента;
- срок предстоящей уплаты налога (согласно НК РФ).
Если в этом переходном году не разобраться с устройством сальдо и принципами ЕНС, то работать в 2024 году из-за постоянных блокировок счета будет невозможно.
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