Вышла в свет первая в мире электронная книга, которую написали в соавторстве с нейросетью

10 мая 2023 года в книжном онлайн-сервисе «Литрес» вышла книга, написанная Антоном Платуновым и Андреем Глебовым в соавторстве с нейросетью GPT-4. Об этом пишет «ТАСС».

Во время работы над книгой «Скайнет в эпоху кибербанка. Теория сверхразума и вызовы перед человечеством в XXI века» нейросеть генерировала диалоги и монологи, а также предлагала идеи для развития сюжета.

Читателям предлагают погрузиться в будущее, каким его видит искусственный интеллект.

Произведение написано в гибридном жанре: имеет черты образовательной литературы и научной фантастики.

На Клерке, кстати, с Chat GPT можно пообщаться прямо сейчас: вот ссылочка с подробностями.