Герман Греф будет главой Сбербанка еще четыре года

Контракт главы Сбербанка Германа Грефа продлят на четыре года. Об этом сообщают источники «Frank Media».
Сейчас в «Сбере» не обсуждается смена руководства, однако у Сбербанка будет новая стратегия, направленная на развитие технологий искусственного интеллекта.
Ранее мы писали, что контент нейросети от «Сбера» будут проверять на соответствие законам.
Герман Греф возглавил Сбербанк в 2007 году.
Комментарии2
Главный бухгалтер
пора логотип менять! а то давно что-то уже....
заодно на разработку нового можно будет списать миллионов... несколько. Да не в единицах, а в сотнях!
Андрейврач
Ну как тут не вспомнить известную воровскую песню, в исполнении А.Северного
"А на дворе — хорошая погода,
В окошко светит месяц молодой,
А мне сидеть ещё четыре года —
Душа болит и просится домой"