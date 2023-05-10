Герман Греф будет главой Сбербанка еще четыре года

«Сбер» не планирует менять руководство. Компания сконцентрируется на развитии искусственного интеллекта.

Контракт главы Сбербанка Германа Грефа продлят на четыре года. Об этом сообщают источники «Frank Media».

Сейчас в «Сбере» не обсуждается смена руководства, однако у Сбербанка будет новая стратегия, направленная на развитие технологий искусственного интеллекта.

Ранее мы писали, что контент нейросети от «Сбера» будут проверять на соответствие законам.

Герман Греф возглавил Сбербанк в 2007 году.