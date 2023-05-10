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Банки

Герман Греф будет главой Сбербанка еще четыре года

«Сбер» не планирует менять руководство. Компания сконцентрируется на развитии искусственного интеллекта.
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Контракт главы Сбербанка Германа Грефа продлят на четыре года. Об этом сообщают источники «Frank Media».

Сейчас в «Сбере» не обсуждается смена руководства, однако у Сбербанка будет новая стратегия, направленная на развитие технологий искусственного интеллекта.

Ранее мы писали, что контент нейросети от «Сбера» будут проверять на соответствие законам.

Герман Греф возглавил Сбербанк в 2007 году.

Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 48 минут назад

    Главный бухгалтер

    Сейчас в «Сбере» не обсуждается смена руководства, однако у Сбербанка будет новая стратегия, направленная на развитие технологий

    пора логотип менять! а то давно что-то уже....

    заодно на разработку нового можно будет списать миллионов... несколько. Да не в единицах, а в сотнях!

  • Логотип andre-bulyg
    andre-bulyg 17 минут назад

    Андрейврач

    Ну как тут не вспомнить известную воровскую песню, в исполнении А.Северного

    "А на дворе — хорошая погода,
    В окошко светит месяц молодой,
    А мне сидеть ещё четыре года —
    Душа болит и просится домой"

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