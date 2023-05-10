Малый бизнес может вести упрощенный бухучет

Это такие организации:
малый бизнес;
НКО;
участники проекта «Сколково».
Применение упрощенного способа надо отразить в учетной политике организации.
Об этом сообщает Минфин в письме от 21.03.2023 № 07-02-11/24227.
Напомним, при упрощенном бухучете нет бухпроводок по счетам с двойной записью, а метод учета – кассовый. Надо вести журнал по форме К-2МП.
Кстати, ранее мы проводили опрос на тему упрощенного бухучета. Большинство бухгалтеров считают это извращением и ратуют за двойную запись.
Комментарии2
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ - играем в игру найди отличия?
очень интересно. особенно, в свете сказанного, с упоминанием про НКО