Малый бизнес может вести упрощенный бухучет

В законе о бухучете № 422-ФЗ перечислены экономические субъекты, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

Это такие организации:

малый бизнес;

НКО;

участники проекта «Сколково».

Применение упрощенного способа надо отразить в учетной политике организации.

Об этом сообщает Минфин в письме от 21.03.2023 № 07-02-11/24227.

Напомним, при упрощенном бухучете нет бухпроводок по счетам с двойной записью, а метод учета – кассовый. Надо вести журнал по форме К-2МП.

Кстати, ранее мы проводили опрос на тему упрощенного бухучета. Большинство бухгалтеров считают это извращением и ратуют за двойную запись.