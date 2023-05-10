Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Бухгалтерский учет

Малый бизнес может вести упрощенный бухучет

В законе о бухучете № 422-ФЗ перечислены экономические субъекты, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.
125

Это такие организации:

  • малый бизнес;

  • НКО;

  • участники проекта «Сколково».

Применение упрощенного способа надо отразить в учетной политике организации.

Об этом сообщает Минфин в письме от 21.03.2023 № 07-02-11/24227.

Напомним, при упрощенном бухучете нет бухпроводок по счетам с двойной записью, а метод учета – кассовый. Надо вести журнал по форме К-2МП.

Кстати, ранее мы проводили опрос на тему упрощенного бухучета. Большинство бухгалтеров считают это извращением и ратуют за двойную запись.

Комментарии

2
  • Логотип проза жизни
    проза жизни 32 минуты назад

    В законе о бухучете № 422-ФЗ

     Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ - играем в игру найди отличия?

  • Логотип Мирам
    Мирам 9 минут назад

    Напомним, при упрощенном бухучете нет бухпроводок по счетам с двойной записью, а метод учета – кассовый.

    очень интересно. особенно, в свете сказанного, с упоминанием про НКО

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип igotosochi
igotosochi
Ценные бумаги

Свежие облигации: Лайфстрим на размещении

«Кабельщик осознаёт, что его проблемы во взаимоотношениях с людьми — это следствие того, что он всё детство провёл перед телевизором и не получал любви от родителей. Также он заключает, что зомбоящик — это зло, которое гипнотизирует людей, отвлекая их от реального мира и от своих родных и друзей».

Свежие облигации: Лайфстрим на размещении
12
Логотип Сергей_Рязанов
Сергей_Рязанов
Экономика России

Что там с недвижимостью в апреле? Наступило время стагнации

Вторичка стагнирует, в апреле не было ни роста, ни падения цен. С учётом инфляции в апреле идёт снижение цен. Спрос слабый, люди мало покупают.

150
Поиск работы бухгалтеров

📩 Новый способ поиска работы для бухгалтеров

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

359
Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
Scloud — аренда 1С в облаке
УСН

Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы

Предприниматели, применяющие упрощённую систему налогообложения имеют право уменьшить налог УСН на уплаченные страховые взносы. Для ИП с работниками и без работников действуют разные условия. В статье расскажем, как снизить налог и какие документы нужно подавать в налоговую.

Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы
472
Логотип flegma2003@mail.ru
flegma2003@mail.ru
Обзор судебной практики

Как суды квартиру делили. Интересный пример судебного спора

Рассказываю интересный пример судебного спора по вопросу права собственности квартиры, приобретенной одним из супругов незадолго до брака, но зарегистрированной Росреестром вскоре после бракозаключения.

Как суды квартиру делили. Интересный пример судебного спора
12
251
Логотип MCC Group
MCC Group
Ведение бизнеса

Бизнес в Сербии в 2023 году. Идеи и возможности

Прежде всего, хочу заметить, что часто бизнес в Сербии вести гораздо легче, чем в России. Это связано с относительно невысоким уровнем бюрократии и простыми правилами налогообложения. Таким образом, Сербия является привлекательной страной для инвестирования и ведения бизнеса.

Бизнес в Сербии в 2023 году. Идеи и возможности
131
Логотип nlukina
nlukina

Как завести блог в «Трибуне». 3 шага до своего блога. Мануал напоминалка пользователям со скринами

Всем привет! Меня зовут Наталия Лукина, и я шеф-редактор рубрики «Трибуна». Когда я рассказываю нашим пользователям и будущим потенциальным блогерам про нашу классную «Трибуну», то часто слышу вопросы. Как завести блог? Куда жать? Что дальше делать? Подготовила мануал со скринами.

Как завести блог в «Трибуне». 3 шага до своего блога. Мануал напоминалка пользователям со скринами
80
Логотип Клерк
Клерк
Маркетинг

Омниканальный маркетинг: что это, как помогает бизнесу и зачем его внедрять

В статье также приведем примеры успешного омниканального маркетинга, вы поймете как его правильно применять и увеличивать прибыль компании.

Омниканальный маркетинг: что это, как помогает бизнесу и зачем его внедрять
151
Логотип bakaeole
bakaeole
Ведение бизнеса

Баланс — открой свои тайны! Как научиться «читать» баланс

Зачем вам может пригодиться умение «читать» баланс? Это поможет принимать решения не интуитивно, а на основе реальных финансовых показателей. Данные баланса помогут видеть сильные и слабые стороны компании, определять ее стоимость и стоимости долей учредителей.

Баланс — открой свои тайны! Как научиться «читать» баланс
177
Читать еще