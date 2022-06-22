🔥 План счетов – в топку! Бизнесменам больше не нужны бухгалтеры с их дебетом и кредитом

Так считает бизнесмен, который поделился своими размышлениями на трибуне «Клерка».
Собственник ООО сам ведет бухгалтерский учет в своей компании, причем упрощенным способом.
Такой способ возможен для малого бизнеса. В нем нет бухпроводок по счетам с двойной записью, а метод учета — не по начислению (как привыкли бухгалтеры), а кассовый. Надо вести журнал по форме К-2МП.
Он выглядит вот так:
В комментариях разгорелся спор.
Бухгалтеры ринулись защищать «дебет слева, кредит справа»:
Двойная запись — это святое! Руки прочь от плана счетов!
Кстати, в бухпрограммах применяется именно этот двойной метод. Желающие вести К-2МП вынуждены делать это вручную.
Вот что пишут бухгалтеры:
- кассовый метод в БУ — это извращение;
- проще вести сложный учет в программе, чем простой вручную;
- если так хочется все упростить, то лучше открыть ИП, стать самозанятым или перейти на АУСН.
Участники обсуждения считают, что рано или поздно бизнесмену придется все-таки прибегнуть к помощи профессионального бухгалтера.
Между тем, есть мнение, что бизнесу проще платить штрафы, чем содержать бухгалтера. «Доигрались в двойную запись», — иронизирует автор поста.
Кстати, ранее мы проводили опрос на тему упрощенного бухучета и выяснили, что его применяют 6% наших читателей.
Приглашаем вас принять участие в новом опросе. Выскажите свое мнение по поводу упрощенного бухучета.