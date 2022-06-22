Бухгалтерский учет

🔥 План счетов – в топку! Бизнесменам больше не нужны бухгалтеры с их дебетом и кредитом

План счетов, двойная запись, проводки по дебету и кредиту – все это совершенно ненужная бизнесу лабуда. И бухгалтеры малому бизнесу тоже не нужны.

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Так считает бизнесмен, который поделился своими размышлениями на трибуне «Клерка».

Собственник ООО сам ведет бухгалтерский учет в своей компании, причем упрощенным способом.

Такой способ возможен для малого бизнеса. В нем нет бухпроводок по счетам с двойной записью, а метод учета — не по начислению (как привыкли бухгалтеры), а кассовый. Надо вести журнал по форме К-2МП.

Он выглядит вот так:

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В комментариях разгорелся спор.

Бухгалтеры ринулись защищать «дебет слева, кредит справа»:

Двойная запись — это святое! Руки прочь от плана счетов!

Кстати, в бухпрограммах применяется именно этот двойной метод. Желающие вести К-2МП вынуждены делать это вручную.

Вот что пишут бухгалтеры:

  • кассовый метод в БУ — это извращение;
  • проще вести сложный учет в программе, чем простой вручную;
  • если так хочется все упростить, то лучше открыть ИП, стать самозанятым или перейти на АУСН.

Участники обсуждения считают, что рано или поздно бизнесмену придется все-таки прибегнуть к помощи профессионального бухгалтера.

Между тем, есть мнение, что бизнесу проще платить штрафы, чем содержать бухгалтера. «Доигрались в двойную запись», — иронизирует автор поста.

Кстати, ранее мы проводили опрос на тему упрощенного бухучета и выяснили, что его применяют 6% наших читателей.

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