Анатолий Аксаков: криптовалюту надо легализовать быстрее

Власти согласились легализовать криптовалюту в РФ, но использовать ее будут только с разрешения спецкомитета и во внешних расчетах.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал властей быстрее принять закон о легализации криптовалюты в стране. Об этом пишут «РИА Новости».

«Если говорить о моей позиции по криптовалютам, считаю, что надо их быстрее легализовать. Активно использовать во внешних расчетах», - сообщил Анатолий Аксаков.

Также он добавил, что сейчас все заинтересованные лица согласны, что криптовалюту нужно активно использовать во внешнеторговых расчетах.

Ранее мы писали, что спецкомитет будет давать разрешение на использование криптовалюты в ВЭД.