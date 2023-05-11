Российские компании стали чаще регистрировать товарные знаки

После того, как в 2022 году физическим лицам разрешили регистрировать товарные знаки, их число превысило 81 тысячу.

В 2022 году отечественные компании подали 90 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на заместителя директора ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Романа Захарова.

Эксперт считает, что рост числа заявок от российских компаний связан с тем, что снизилось количество обращений от иностранных компаний.

Товарные знаки чаще всего регистрируют производители одежды, обуви и программного обеспечения.

По итогам 2022 года количество действующих товарных знаков достигло рекордных 81,14 тыс. Российские производители используют 60 тыс. зарегистрированных знаков.

С 29 июня 2022 года у физических лиц появилось право на регистрацию товарных знаков. Раньше их могли иметь только юрлица и ИП.