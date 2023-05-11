Двойную маркировку ювелирных изделий могут отменить

Покупатели не смогут отсканировать код с самого изделия, а производителям придется тратить на двойную маркировку около 10 млрд рублей в год.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин предложил Минэкономразвития отменить двойную маркировку ювелирных изделий. Об этом пишет «ТАСС».

«Розничные покупатели не смогут «считать» маркировку непосредственно с самого изделия. В этой связи данная мера не выступает существенной защитой интересов потребителей ювелирных изделий», - сообщил Сергей Катырин.

Бизнесу придется тратить около 10 млрд рублей в год, если производители будут наносить маркировку непосредственно на изделия.

Пока что маркировка ювелирных изделий носит добровольный характер. Ее планируют сделать обязательной в 2024 году.