В Госдуме предложили штрафовать за рекламные звонки до 1 млн рублей

Владельцы телефонных номеров могут отозвать согласие на получение рекламных звонков в устной форме. Если обзвоны продолжатся, то нарушителей оштрафуют.

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил ввести штрафы за рекламные обзвоны до 1 млн рублей. Об этом пишет «Парламентская газета».

Соответствующие поправки планируют внести в КоАП. Так, за рекламные звонки юридических лиц будут штрафовать от 200 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Гражданам будет грозить штраф от 30 до 100 тыс. рублей, а должностным лицам от 100 до 200 тыс. рублей.

Пользователи смогут устно отозвать данное ранее согласие на получение рекламных звонков.

Ранее мы писали, что Федеральная антимонопольная служба предложила считать пуш-уведомления одним из видов рекламы. Такие оповещения могут приходить только с согласия пользователя.