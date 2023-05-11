В Госдуме предложили штрафовать за рекламные звонки до 1 млн рублей

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил ввести штрафы за рекламные обзвоны до 1 млн рублей. Об этом пишет «Парламентская газета».
Соответствующие поправки планируют внести в КоАП. Так, за рекламные звонки юридических лиц будут штрафовать от 200 тыс. рублей до 1 млн рублей.
Гражданам будет грозить штраф от 30 до 100 тыс. рублей, а должностным лицам от 100 до 200 тыс. рублей.
Пользователи смогут устно отозвать данное ранее согласие на получение рекламных звонков.
Ранее мы писали, что Федеральная антимонопольная служба предложила считать пуш-уведомления одним из видов рекламы. Такие оповещения могут приходить только с согласия пользователя.
Комментарии1
Еще понять бы, где ты дал это согласие? И кому озвучить этот устный отказ от получения рекламных звонков?
Если у мобильного оператора, то у них есть услуга анти-спам. В которой блокируются порой даже нужные звонки, даже из списка контактов. А чтобы настроить анти-спам, это уже платная услуга - плати деньги и настраивай как тебе удобно.