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В Госдуме предложили штрафовать за рекламные звонки до 1 млн рублей

Владельцы телефонных номеров могут отозвать согласие на получение рекламных звонков в устной форме. Если обзвоны продолжатся, то нарушителей оштрафуют.
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Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил ввести штрафы за рекламные обзвоны до 1 млн рублей. Об этом пишет «Парламентская газета».

Соответствующие поправки планируют внести в КоАП. Так, за рекламные звонки юридических лиц будут штрафовать от 200 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Гражданам будет грозить штраф от 30 до 100 тыс. рублей, а должностным лицам от 100 до 200 тыс. рублей.

Пользователи смогут устно отозвать данное ранее согласие на получение рекламных звонков.

Ранее мы писали, что Федеральная антимонопольная служба предложила считать пуш-уведомления одним из видов рекламы. Такие оповещения могут приходить только с согласия пользователя.

Комментарии

1
  • Логотип Юксон
    Юксон
    48 минут назад

    Пользователи смогут устно отозвать данное ранее согласие на получение рекламных звонков.

    Еще понять бы, где ты дал это согласие? И кому озвучить этот устный отказ от получения рекламных звонков?

    Если у мобильного оператора, то у них есть услуга анти-спам. В которой блокируются порой даже нужные звонки, даже из списка контактов. А чтобы настроить анти-спам, это уже платная услуга - плати деньги и настраивай как тебе удобно.

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