Госдума собирается ввести «налог на развлечение»

Депутат Госдумы Михаил Матвеев готовит законопроект об отчислениях в размере 1% от счета в кафе, ресторане или ночном клубе. Об этом сообщается в телеграм-канале депутата.
«Такой целевой налог на развлечения в период военного времени. Думаю, это не обременительная наценка, меньше обычных чаевых, но в масштабах страны огромная сумма», - сказано в сообщении.
Собранные средства отправятся в фонд помощи армии и семьям мобилизованных.
Комментарии7
Пётр Пустотачлен картеля
а тем временем благодарные избиратели готовят инициативному коммунисту Матвееву верёвку и мыло
Главный бухгалтер
Я думаю, многие бы скинулись, даже без уговоров
Ирина
С табуретками в очередь встанут.
Главный бухгалтер
А это разве не развлечение? да ещё какое! тоже налог. да ещё и по утроенной ставке!
Кстати о Госдуме и налоговых законопроектах.
https://www.pnp.ru/economics/poziciya-kabmina-po-zakonoproektu-o-nalogovoy-politike-poyavitsya-do-konca-maya.html
Как отметил на форуме в Петербурге статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов, Правительство "до конца мая выработает позицию по законопроекту, определяющему основные направления налоговой политики", который ранее был отозван из Госдумы.
Главный бухгалтер
Начать с того, что это ещё одно наглое грабительское предложение от "властей". Какое развлечение - кафе! Я питаюсь в кафе в обеденный перерыв, с собой еду брать мне проблематично.
Главный бухгалтер
а мы надысь самогонкой отоваривались
налог как и кому уплачиваться должен? декларашку подавать ? или как?