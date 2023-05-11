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Налоги, взносы, пошлины

Госдума собирается ввести «налог на развлечение»

1% от размера счета в кафе будут отправлять в фонд помощи семьям мобилизованных и армии.
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Депутат Госдумы Михаил Матвеев готовит законопроект об отчислениях в размере 1% от счета в кафе, ресторане или ночном клубе. Об этом сообщается в телеграм-канале депутата.

«Такой целевой налог на развлечения в период военного времени. Думаю, это не обременительная наценка, меньше обычных чаевых, но в масштабах страны огромная сумма», - сказано в сообщении.

Собранные средства отправятся в фонд помощи армии и семьям мобилизованных.

Комментарии

7
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 1 час назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    готовит законопроект об отчислениях

    а тем временем благодарные избиратели готовят инициативному коммунисту Матвееву верёвку и мыло

    • Логотип fressigran@
      fressigran@ 48 минут назад

      Главный бухгалтер

      Я думаю, многие бы скинулись, даже без уговоров

      • Логотип IriEro
        IriEro
        38 минут назад

        Ирина

        С табуретками в очередь встанут.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 21 минуту назад

      Главный бухгалтер

      готовят верёвку и мыло

      А  это разве не развлечение? да ещё какое! тоже налог. да ещё и по утроенной ставке!

  • Логотип Yuriev
    Yuriev 55 минут назад

    Кстати о Госдуме и налоговых законопроектах.

    https://www.pnp.ru/economics/poziciya-kabmina-po-zakonoproektu-o-nalogovoy-politike-poyavitsya-do-konca-maya.html

    Как отметил на форуме в Петербурге статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов, Правительство "до конца мая выработает позицию по законопроекту, определяющему основные направления налоговой политики", который ранее был отозван из Госдумы.

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 48 минут назад

    Главный бухгалтер

    Начать с того, что это ещё одно наглое грабительское предложение от "властей".  Какое развлечение - кафе! Я питаюсь в кафе в обеденный перерыв, с собой еду брать мне проблематично.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 19 минут назад

    Главный бухгалтер

    а мы надысь самогонкой отоваривались

    налог как и кому уплачиваться должен? декларашку подавать ? или как?

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