Госдума собирается ввести «налог на развлечение»

Что делать, чтобы найм бухгалтера не превращался в казино. Личный опыт

История о том, как моя (уже бывшая) сотрудница, из самых лучших побуждений взяла и накрутила НДС в два раза. Не со зла, не из вредности, а наоборот — с благими намерениями. В итоге — навредила и бизнесу, и себе. Бухгалтер хотела как лучше, а получилось...