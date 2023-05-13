Производство вина с начала 2023 года выросло на 10%

В стране поддерживают популярность винного туризма. В Краснодарском крае такой маршрут протянулся на 528 км.

В январе-апреле 2023 года виноделы произвели на 10% больше вина. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирину Федину.

Сейчас виноградники занимают больше 101 тыс. гектаров, из них 83 тыс. плодоносят. Это на 4% больше, чем в начале 2022 года.

Во всех винодельческих регионах страны начали запускать проекты по винному туризму: продумываются маршруты, создается инфраструктура. В Краснодарском крае маршрут по программе «винные дороги» составляют 528 км.

К концу 2023 года при условии хорошего урожая виноделы выпустят на 7-8% больше вина, чем в прошлом году. Тогда на рынке было 65,2 млн дал вина.