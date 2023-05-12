Центробанк отозвал лицензию у «Яндекс банка»

«Яндекс банк» самостоятельно подал заявление на аннулирование лицензии. Депозитарная деятельность – не приоритетное направление компании, от нее решили отказаться.

12 мая 2023 года Центробанк аннулировал лицензию на ведение депозитарной деятельности у «Яндекс банка». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Такое решение было принято на основании заявления «Яндекс банка» об отказе от лицензии.

В «Яндексе» сообщили, что депозитарные услуги сейчас не приоритетное направление в их деятельности.

16 мюля 2021 года «Яндекс» получил 100% акция банка «Акрополь» за 1,1 млрд рублей. Компании перешли все лицензии кредитной организации. В сентябре 2022 года «Акрополь» переименовали в «Яндекс банк».