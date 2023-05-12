✅ В личных кабинетах физлиц заработал раздел ЕНС

Физлица уже могут ознакомиться со своим сальдо ЕНС. Но только если они не являются ИП.

В личном кабинете ИП информации о движениях по ЕНС до сих пор нет. В их личных кабинетах физлица раздел ЕНС тоже не работает.

Но в ЛК физлиц (не ИП) уже можно видеть свои налоговые долги и переплаты.

А в вашем ЛК ФЛ работает раздел ЕНС? Данные там верные?