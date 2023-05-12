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ЕНП (единый налоговый платеж)

✅ В личных кабинетах физлиц заработал раздел ЕНС

Физлица уже могут ознакомиться со своим сальдо ЕНС. Но только если они не являются ИП.
277

В личном кабинете ИП информации о движениях по ЕНС до сих пор нет. В их личных кабинетах физлица раздел ЕНС тоже не работает.

Но в ЛК физлиц (не ИП) уже можно видеть свои налоговые долги и переплаты.

А в вашем ЛК ФЛ работает раздел ЕНС? Данные там верные?

Комментарии

9
  • Логотип Владимир-В
    Владимир-В 1 час назад

    Владимир

    Не работает ни в ФЛ ни в ИП

  • Логотип FA
    FA 42 минуты назад

    Евгений

    Но видимо не у всех (( Скриншот сделан минуту назад.Снимок экрана 2023-05-15 092406.png

  • Логотип Наза
    Наза 40 минут назад

    И у меня не работает. Иркутская область и Краснодарский край.

    • Логотип бух2007
      бух2007
      33 минуты назад

      И у меня не работает. Иркутская область и Краснодарский край.

      А у вас не ИП?

      У меня не работает у физлиц, которые еще ИП. А кто не ИП, у тех работает

      • Логотип Наза
        Наза 28 минут назад

        и ИП и просто физлица. Ни у кого ничего не работает.

  • Логотип rorih
    rorih 39 минут назад

    Финансовый директор

    Не работает ни в ФЛ ни в ИП

    Вроде в заметке так и написано, если вы ИП то ничего не видно ни в одном из кабинетов.

  • Логотип ZZZhanna
    ZZZhanna 33 минуты назад

    Жанна

    у 99% физлиц в ЛК в принципе нет ни начислений, ни переплат, т.е. 0. Что заработало - отображение нуля? Это достижение.

    • Логотип проза жизни
      проза жизни 30 минут назад

      именно нуля, а не черт знает чиво💯я рубль перечислила, чтобы убедиться, что работает)

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