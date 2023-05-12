✅ В личных кабинетах физлиц заработал раздел ЕНС

В личном кабинете ИП информации о движениях по ЕНС до сих пор нет. В их личных кабинетах физлица раздел ЕНС тоже не работает.
Но в ЛК физлиц (не ИП) уже можно видеть свои налоговые долги и переплаты.
А в вашем ЛК ФЛ работает раздел ЕНС? Данные там верные?
Комментарии9
Владимир
Не работает ни в ФЛ ни в ИП
Евгений
Но видимо не у всех (( Скриншот сделан минуту назад.
И у меня не работает. Иркутская область и Краснодарский край.
А у вас не ИП?
У меня не работает у физлиц, которые еще ИП. А кто не ИП, у тех работает
и ИП и просто физлица. Ни у кого ничего не работает.
Финансовый директор
Вроде в заметке так и написано, если вы ИП то ничего не видно ни в одном из кабинетов.
Жанна
у 99% физлиц в ЛК в принципе нет ни начислений, ни переплат, т.е. 0. Что заработало - отображение нуля? Это достижение.
именно нуля, а не черт знает чиво💯я рубль перечислила, чтобы убедиться, что работает)