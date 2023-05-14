Хотят создать специальную комиссию для жалоб по пенсионным вопросам

Если человек не согласен с решением СФР о назначении (неназначении) пенсии, он может обжаловать это решение либо в вышестоящем отделении СФР, либо через суд. Будет еще одна возможность для жалоб – через специализированную комиссию.

Законопроект с такой нормой внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.

В пояснительной записке говорится, что жалобы в ПФР ранее в основном заканчивались отказом в выплате и уменьшением размера пенсии, а не помощью пенсионеру.

В итоге люди в основном решают свои пенсионные проблемы через суд.

Целесообразно ввести дополнительную возможность для обжалования.

В комиссию войдут представители: СФР;

общественных организаций пенсионеров;

профсоюзов;

прокуратуры;

адвокатской палаты;

аппарата уполномоченного по правам человека.

Эта комиссия будет давать оценку правомерности требований и претензий пенсионеров.