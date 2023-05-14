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Пенсии

Хотят создать специальную комиссию для жалоб по пенсионным вопросам

Если человек не согласен с решением СФР о назначении (неназначении) пенсии, он может обжаловать это решение либо в вышестоящем отделении СФР, либо через суд. Будет еще одна возможность для жалоб – через специализированную комиссию.
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Законопроект с такой нормой внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.

В пояснительной записке говорится, что жалобы в ПФР ранее в основном заканчивались отказом в выплате и уменьшением размера пенсии, а не помощью пенсионеру.

В итоге люди в основном решают свои пенсионные проблемы через суд.

Целесообразно ввести дополнительную возможность для обжалования.

В комиссию войдут представители:

  • СФР;

  • общественных организаций пенсионеров;

  • профсоюзов;

  • прокуратуры;

  • адвокатской палаты;

  • аппарата уполномоченного по правам человека.

Эта комиссия будет давать оценку правомерности требований и претензий пенсионеров.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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