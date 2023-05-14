Хотят создать специальную комиссию для жалоб по пенсионным вопросам

Законопроект с такой нормой внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
В пояснительной записке говорится, что жалобы в ПФР ранее в основном заканчивались отказом в выплате и уменьшением размера пенсии, а не помощью пенсионеру.
В итоге люди в основном решают свои пенсионные проблемы через суд.
Целесообразно ввести дополнительную возможность для обжалования.
В комиссию войдут представители:
СФР;
общественных организаций пенсионеров;
профсоюзов;
прокуратуры;
адвокатской палаты;
аппарата уполномоченного по правам человека.
Эта комиссия будет давать оценку правомерности требований и претензий пенсионеров.
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