Сбер запустил универсальную оплату по QR-коду

Все способы оплаты через СБП, SberPay и по картам будут доступны в одном решении от банка.

Отсканировав QR-код, теперь можно выбрать, какой именно системой оплатить покупки. Об этом сообщается на сайте банка.

Если клиент выберет SberPay, то оплата будет происходить через приложение Сбербанк Онлайн. Так можно получить бонусы СберСпасибо, как при оплате пластиковой картой.

При выборе Системы быстрых платежей покупатель может совершить оплату со счета в любом банке, который подключен к СБП.

Универсальная оплата по QR-коду не требует дополнительного оборудования. Все настройки на действующий терминал эквайринга удаленно установит сам Сбер.