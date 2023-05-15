Семьи с тремя детьми могут считаться многодетными. Минтруд хочет, чтобы так было во всех регионах

Сейчас регионы самостоятельно определяют, какую семью можно считать многодетной. Минтруд предлагает принять единое определение, чтобы семьи не теряли льготы при переезде.

Минтруд предложил считать многодетными семьи, где есть трое или больше несовершеннолетних детей. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на заместителя директора департамента демографической и семейной политики Минтруда Елену Семенову.

Сейчас в разных регионах понятие многодетной семьи отличается. Из-за этого семьи при переезде могут потерять право на социальные выплаты и поддержку от государства.

В марте 2023 года глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина предлагала установить однозначную трактовку понятия «многодетная семья».