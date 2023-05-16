В Рейтинге компаний «Клерка» сразу несколько скучают без ваших отзывов. Давайте им напишем?

Мы бережно и с любовью собираем лучшие компании каждой отрасли в Рейтинг компаний «Клерка»: туда попадают те, кто действительно знает свое дело. Но лучше, чем сами клиенты, никто не расскажет, насколько качественно работает компания!
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Недавно на «Клерке» писали, что бухгалтеры стали чаще интересоваться юридическими темами даже вне работы. Может, и к услугам юристов стали чаще обращаться? Потыкайте в нашем опросе, если тут есть кто-то, с кем вы работали:
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