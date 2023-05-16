В Рейтинге компаний «Клерка» сразу несколько скучают без ваших отзывов. Давайте им напишем?

Лучшие юристы, консультанты, адвокаты из топ-10 юридических компаний ждут ваши мнения о сотрудничестве с ними.

Мы бережно и с любовью собираем лучшие компании каждой отрасли в Рейтинг компаний «Клерка»: туда попадают те, кто действительно знает свое дело. Но лучше, чем сами клиенты, никто не расскажет, насколько качественно работает компания!

Поэтому в Рейтинге компаний можно оставить отзыв — рассказать, что понравилось и что стоит улучшить. Представители компаний приходят и все читают.

Недавно на «Клерке» писали, что бухгалтеры стали чаще интересоваться юридическими темами даже вне работы. Может, и к услугам юристов стали чаще обращаться? Потыкайте в нашем опросе, если тут есть кто-то, с кем вы работали:

Расскажите, с кем из этих юридических компаний вы работали? Игумнов Групп

Лекс Альянс

Джей энд Кей Лоерз

УК БизнесКонсалт

Комплаенс Решения

URVISTA

Taxadvisor

GR.PRO (ДжиАр.ПРО)

Taxology

Ассоциация юристов

Найти весь топ-10 и выбрать нужную для отзыва компанию можно по ссылочке: это быстро и просто. Но можно написать отзыв и в комментариях под новостью :)