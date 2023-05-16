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Право

В Рейтинге компаний «Клерка» сразу несколько скучают без ваших отзывов. Давайте им напишем?

Лучшие юристы, консультанты, адвокаты из топ-10 юридических компаний ждут ваши мнения о сотрудничестве с ними.
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В Рейтинге компаний «Клерка» сразу несколько скучают без ваших отзывов. Давайте им напишем?
Иллюстрация: freepik/freepik

Мы бережно и с любовью собираем лучшие компании каждой отрасли в Рейтинг компаний «Клерка»: туда попадают те, кто действительно знает свое дело. Но лучше, чем сами клиенты, никто не расскажет, насколько качественно работает компания!

Поэтому в Рейтинге компаний можно оставить отзыв — рассказать, что понравилось и что стоит улучшить. Представители компаний приходят и все читают.

Недавно на «Клерке» писали, что бухгалтеры стали чаще интересоваться юридическими темами даже вне работы. Может, и к услугам юристов стали чаще обращаться? Потыкайте в нашем опросе, если тут есть кто-то, с кем вы работали:

Расскажите, с кем из этих юридических компаний вы работали?

Найти весь топ-10 и выбрать нужную для отзыва компанию можно по ссылочке: это быстро и просто. Но можно написать отзыв и в комментариях под новостью :)

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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