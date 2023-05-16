🌼🌼На что бухгалтеру подписаться в Телеграме

Бухучет и налоги— самый старый и оперативный канал «Клерка»: сюда собираем лучшие материалы на сайте. Не пропустите ничего важного. Новости, статьи, интересные блоги.

Мытарь— лучший канал о налогах для тех, кто не интересуется сплетнями, а хочет получать важную и проверенную информацию.

Труба под Неглинной — канал с новостями о банках, банковских переводах, финансах, инвестициях и разных интересных ситуациях.

Официальные каналы СФР и ФНС — для всех, кто хочет (и готов) оперативно читать официальные заявления двух самых часто появляющихся в работе бухгалтеров ведомств. У налоговиков еще чат есть, но будьте аккуратны с персональными данными все же.

Жирные коты— канал для тех, кто следит за экономикой. Посты короткие, новости доступным языком.

Бюджетный учет в 1С — канал с полезностями и лайфхаками для бухгалтеров-бюджетников.

Чат бухгалтеров— чат для всех, кто хочет отвести бухгалтерскую душу и найти единомышленников среди коллег. Залетайте и общайтесь хоть сейчас.