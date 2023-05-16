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Обзоры для бухгалтера

🌼🌼На что бухгалтеру подписаться в Телеграме

Свеженькая подборка ярких и полезных каналов, забирайте и подписывайтесь.
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🌼🌼На что бухгалтеру подписаться в Телеграме

  • Бухучет и налоги— самый старый и оперативный канал «Клерка»: сюда собираем лучшие материалы на сайте. Не пропустите ничего важного. Новости, статьи, интересные блоги.

  • Мытарь— лучший канал о налогах для тех, кто не интересуется сплетнями, а хочет получать важную и проверенную информацию.

  • Труба под Неглинной — канал с новостями о банках, банковских переводах, финансах, инвестициях и разных интересных ситуациях.

  • Официальные каналы СФР и ФНС — для всех, кто хочет (и готов) оперативно читать официальные заявления двух самых часто появляющихся в работе бухгалтеров ведомств. У налоговиков еще чат есть, но будьте аккуратны с персональными данными все же.

  • Жирные коты— канал для тех, кто следит за экономикой. Посты короткие, новости доступным языком.

  • Бюджетный учет в 1С — канал с полезностями и лайфхаками для бухгалтеров-бюджетников.

  • Чат бухгалтеров— чат для всех, кто хочет отвести бухгалтерскую душу и найти единомышленников среди коллег. Залетайте и общайтесь хоть сейчас.

  • И конечно, Красный уголок бухгалтера в Телеграм — самый любимый, самый активный и крутой уголок для общения, новостей и решения рабочих ситуаций сразу ❤️

Рассказывайте, коллеги, а на что подписаны вы? Что мы забыли?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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