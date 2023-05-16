Выплаты по потере кормильца назначат автоматически

Несовершеннолетние дети будут автоматически получать пенсии. Их назначат через пять дней после поступления информации о потере кормильца.

Госдума во втором чтении приняла законопроект, по которому без заявлений будут назначены пенсии по потере кормильца. Об этом пишет «RG.RU».

— Принятие закона позволит исключить ситуации, когда люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, вынуждены собирать справки и обивать пороги ведомств, чтобы получить положенные выплаты, — считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Пенсию назначат в течение пяти дней после поступления сведений.

Автоматические выплаты будут предусмотрены и детям, оба родителя которых неизвестны.