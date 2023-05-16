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Ликвидация бизнеса

В заявлении на упрощенную ликвидацию компании надо будет указать, что зарплата выплачена

С июля 2023 года должны заработать новые правила ликвидации организаций малого бизнеса за 3 месяца – по заявлению учредителей.
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Законопроект с такими поправками в закон о госрегистрации №129-ФЗ готов ко второму чтению.,

Для такой упрощенной ликвидации есть такие условия:

  • компания включена в реестр МСП;

  • компания – не плательщик НДС или освобождена от него;

  • в ЕГРЮЛ нет сведений о недостоверности;

  • у компании нет долгов по налогам;

  • у компании нет недвижимости и транспорта;

Для ликвидации надо будет подать заявление. Его форму утвердят, ФНС уже опубликовала уведомление о разработке бланка.

В заявлении будет указано, что:

  • расчеты с кредиторами завершены;

  • зарплата уволенным сотрудникам выплачена;

  • компания за день до своей ликвидации обязательно сдаст декларации.

Условие о выплате зарплаты в заявлении добавили в проект ко второму чтению. Раньше его не было.

Также прописали, что решение учредителей о закрытии компании должно быть принято единогласно.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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