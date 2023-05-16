В заявлении на упрощенную ликвидацию компании надо будет указать, что зарплата выплачена

Законопроект с такими поправками в закон о госрегистрации №129-ФЗ готов ко второму чтению.,
Для такой упрощенной ликвидации есть такие условия:
компания включена в реестр МСП;
компания – не плательщик НДС или освобождена от него;
в ЕГРЮЛ нет сведений о недостоверности;
у компании нет долгов по налогам;
у компании нет недвижимости и транспорта;
Для ликвидации надо будет подать заявление. Его форму утвердят, ФНС уже опубликовала уведомление о разработке бланка.
В заявлении будет указано, что:
расчеты с кредиторами завершены;
зарплата уволенным сотрудникам выплачена;
компания за день до своей ликвидации обязательно сдаст декларации.
Условие о выплате зарплаты в заявлении добавили в проект ко второму чтению. Раньше его не было.
Также прописали, что решение учредителей о закрытии компании должно быть принято единогласно.
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