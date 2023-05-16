В заявлении на упрощенную ликвидацию компании надо будет указать, что зарплата выплачена

С июля 2023 года должны заработать новые правила ликвидации организаций малого бизнеса за 3 месяца – по заявлению учредителей.

Законопроект с такими поправками в закон о госрегистрации №129-ФЗ готов ко второму чтению.,

Для такой упрощенной ликвидации есть такие условия:

компания включена в реестр МСП;

компания – не плательщик НДС или освобождена от него;

в ЕГРЮЛ нет сведений о недостоверности;

у компании нет долгов по налогам;

у компании нет недвижимости и транспорта;

Для ликвидации надо будет подать заявление. Его форму утвердят, ФНС уже опубликовала уведомление о разработке бланка.

В заявлении будет указано, что: расчеты с кредиторами завершены;

зарплата уволенным сотрудникам выплачена;

компания за день до своей ликвидации обязательно сдаст декларации.

Условие о выплате зарплаты в заявлении добавили в проект ко второму чтению. Раньше его не было.

Также прописали, что решение учредителей о закрытии компании должно быть принято единогласно.