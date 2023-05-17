Малый бизнес не знает, чего ждать от 2023 года. Таких 60% предпринимателей

Большинство предпринимателей не знают, какой результат получат в 2023 году. Сохранили клиентов и объем работ больше 40% бизнесменов, выяснилось по итогам опроса.

Почти 60% представителей малого и среднего бизнеса сообщили, что у них нет определенности в экономических прогнозах на 2023 год. Об этом говорится в исследовании специалистов продукта «Прогноз спроса» от компании Platforma (результаты есть в распоряжении «Клерка»).

Негативным прогнозом поделились 3,5% респондентов, тогда как 30% настроены позитивно. Из них 18% ждут будущего роста, а 11,5% уже получили хорошие результаты в первом квартале 2023 года.

41% предпринимателей сохранили клиентов и объем работ. Около 20% заметили, что у них стало больше клиентов, 27% нарастили объем работ и услуг.

Количество заказчиков незначительно сократилось у 30% компаний, а у 26% упал объем работ. Летом 2022 года о сокращении работ заявляли 34% респондентов.

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Первый квартал 2023 года на половину оправдал ожидания 61% предпринимателей. Результаты соответствуют их прогнозам на 50%. В полной мере прогнозы совпали у 23% бизнесменов. Несоответствие отметили 16% малых и средних компаний.

Больше 70% компаний сообщили, что получают точные прогнозысвоей деятельности с помощью big data-технологий. Их внедряют для оптимизации бизнес-процессов (22%), увеличения оборотов (20%) и аналитики (14%).

28% считают, что применять исследования на базе big data – это слишком дорого, а у 13% предпринимателей нет средств, чтобы нанять отдельного специалиста по прогнозам.

Но вполне можно справиться и без прогнозиста, уверены некоторые наши читатели. Вот, например, что пишет Николай Г., предприниматель из Новороссийска:

— Мне кажется, смотреть нужно не на глобальную экономическую обстановку, а на ограничения и возможности именно для твоего бизнеса. Тогда строить планы будет легче, и адаптироваться под разные ситуации тоже.

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