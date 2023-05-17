Обороты по расчетным счетам предпринимателей из ДНР превысили 56 млрд рублей

Компании и ИП открыли больше 40 тысяч расчетных счетов, посчитали в ПСБ.

Среднемесячные обороты по расчетным счетам предприятий ДНР, которые открыты в «Промсвязьбанке» (ПСБ), превысили 56 млрд рублей. Об этом пишет «Донецкое агентство новостей».

В ПСБ бизнес из ДНР может подключить расчетно-кассовое обслуживание, услуги эквайринга, выпускать корпоративные банковские карты, подключать зарплатные карты.

Также предпринимателям доступен сервис возмещения выручки три раза в день.

— Число открываемых предпринимателями расчетных счетов и рост оборотов по ним говорят о том, что бизнес начинает развиваться, расширяет связи с предприятиями из других регионов РФ, наращивает продажи на фоне стабилизации доходов населения и роста потребительского спроса в Республике, — сообщил управляющий Донецким филиалом ПСБ Александр Бобрик.

Сейчас в ДНР предприниматели и юрлица открыли более 40 тыс. расчетных счетов.

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