✅Популярность налоговых консультантов растет. Расскажите, обращались к ним за помощью?

Собираем ваши отзывы о работе с налоговыми консультантами!
В Рейтинге компаний «Клерка» их не очень много, но вдруг вы работали с кем-то из них?
Расскажите, как вам опыт: удалось ли избежать проверки или доначислений, все ли получилось как вы хотели? Мы обязательно им передадим.
Вот ссылочка, где можно выбрать компанию и оставить свой отзыв.
Если не работали, но можете порекомендовать кого-то еще — приходите прямо в комментарии под этой новостью. Добавим компанию в рейтинг и пришлем ей ваши мнения :)
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