✅Популярность налоговых консультантов растет. Расскажите, обращались к ним за помощью?

Налоговые проверки проходят все чаще, жестче и сложнее для бухгалтеров. Поэтому растет и популярность обращений к юристам за помощью.

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В Рейтинге компаний «‎‎Клерка»‎ их не очень много, но вдруг вы работали с кем-то из них?

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