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Обзоры для бухгалтера

✅Популярность налоговых консультантов растет. Расскажите, обращались к ним за помощью?

Налоговые проверки проходят все чаще, жестче и сложнее для бухгалтеров. Поэтому растет и популярность обращений к юристам за помощью.
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✅Популярность налоговых консультантов растет. Расскажите, обращались к ним за помощью?
Иллюстрация: Сottonbro/pexels

Собираем ваши отзывы о работе с налоговыми консультантами!

В Рейтинге компаний «‎‎Клерка»‎ их не очень много, но вдруг вы работали с кем-то из них?

Расскажите, как вам опыт: удалось ли избежать проверки или доначислений, все ли получилось как вы хотели? Мы обязательно им передадим.

Вот ссылочка, где можно выбрать компанию и оставить свой отзыв.

Если не работали, но можете порекомендовать кого-то еще — приходите прямо в комментарии под этой новостью. Добавим компанию в рейтинг и пришлем ей ваши мнения :)

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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