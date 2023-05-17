Евросоюз поможет иностранным компаниям уйти из РФ

Компаниям разрешать проводить сделки с подсанкционными лицами для закрытия бизнеса в РФ. Так Райффайзенбанк сможет уйти из страны.

Страны ЕС собираются помочь своим компаниям прекратить деятельность в РФ. Власти опасаются, что в отношении бизнеса введут налоги «для финансирования войны». Об этом пишет «EUobserver».

Компаниям разрешат проводить финансовые, юридические и нотариальные операции с подсанкционными лицами, если они необходимы для закрытия бизнеса в России.

Разрешение будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Такое смягчение позволит международной группе Райффайзенбанка (RBI) прекратить деятельность в стране. Подобные разрешения могут понадобиться Deutsche Bank, ING Bank и UniCredit.

Евросоюз с февраля 2022 года заморозил более 1600 активов российских юридических и физических лиц. Готовится 11 пакет санкций, в который могут добавить еще 100 личностей и компаний.